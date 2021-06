Fondi Usa, caccia al debito delle aziende con rating spazzatura

3' di lettura

NEW YORK. Caccia a maggiori guadagni e tolleranza per il rischio spingono gli investitori verso nuove frontiere del mercato, da divise digitali ad azioni Meme. Ma portano alla ribalta anche vecchi strumenti di passati cicli di boom ed eccessi: cresce l’appetito per il debito corporate impacchettato in Collateralized loan obligations, o Clo, titoli le cui radici affondano nei prestiti aziendali considerati meno sicuri e con rating “spazzatura”.

Le transazioni che hanno al centro simili strumenti...