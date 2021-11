Fondirigenti, via al bando da 1,5 milioni a sostegno del rilancio delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«U na formazione a supporto delle politiche industriali. Partiamo, oggi, da quattro settori chiave del “made in”: automotive, moda accessori, legno arredo, turismo, che più di altri hanno bisogno di rafforzarsi per consolidare la ripartenza. Stanziamo 1,5 milioni per facilitare i processi di “riorientamento”, tecnologico e organizzativo, e consentire, così, alle imprese di conseguire un importante vantaggio competitivo e ai loro manager lo sviluppo di competenze fondamentali per affrontare le sfide delle grandi transizioni in atto». Si presenta così, alla sua prima intervista il neo dg di Fondirigenti, Massimo Sabatini, ex dg dell’Agenzia per la coesione territoriale, e un passato prossimo di direttore dell’area Politiche regionali e della Coesione territoriale e dell’Area Mezzogiorno di Confindustria. Questa mattina viene infatti pubblicato il nuovo Avviso (il secondo del 2021) di Fondirigenti, il più grande Fondo interprofessionale per la formazione dei manager, promosso da Confindustria e Federmanager, con 14mila aziende aderenti e 80mila dirigenti, con due novità “di peso”. La prima, una formazione più strutturata per settori produttivi. La seconda, la promozione di “iniziative aggregate”, vale a dire con il coinvolgimento di più imprese di uno stesso settore con comuni esigenze di sviluppo delle competenze manageriali.

Direttore, vi rivolgete a quattro settori del made in Italy. Perché?

Loading...

Abbiamo deciso di iniziare dalle imprese del made in Italy che operano nei settori automotive, moda e accessori, legno e arredo, turismo, perché si tratta di macrosettori dove sono state individuate specifiche questioni da affrontare nella ripartenza, legate al tema dimensionale, alla dotazione di capitale umano, alle scelte strategiche in corso su sostenibilità e digitalizzazione, ai vincoli imposti dalla normativa Covid. Settori che vogliamo accompagnare nella loro interezza: anche per questo, potranno partecipare all’Avviso tutte le imprese della filiera, incluse quelle impegnate in attività di riciclo per ciascuno di questi settori. L’iniziativa è stata preceduta da un’ampia fase di ascolto e condivisione con associazioni e stakeholder. C’è una forte richiesta di formazione di qualità: il primo Avviso 2021 ha visto aumentare i fondi per l’elevato numero di domande valutate positivamente, a oggi abbiamo impegnato circa 7 milioni.

Quali sono le aree di intervento formativo del nuovo Avviso?

Sono cinque. Si va dalla transizione 4.0, che incentiva i processi di digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale, con un forte accento sull’economia circolare; dal lavoro agile e competenze manageriali che servono per gestire questa “nuova normalità” alla riorganizzazione della catena delle forniture. L’ultima area di intervento riguarda la finanza innovativa e le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici, ambiti quanto mai attuali e bisognosi di skills adeguate visto anche il Pnrr.