Fondo ad hoc per l’economia circolare di Ce.Do.

I quasi 69 miliardi di euro per il capitolo “rivoluzione verde e transizione ecologica” vedono la componente efficienza energetica e riqualificazione degli edifici a far la parte del leone con 29,5 miliardi di euro di risorse, di cui 18,5 miliardi di euro per l’efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali pubblici e privati (si veda altro articolo in pagina). Ma le note tecniche sul piano redatto dal precedente governo contengono ulteriori dettagli anche sugli altri tre binari che dovranno sostenere la svolta green dell’Italia, a cominciare dall’agricoltura sostenibile (2,5 miliardi). Su questo fronte, l’obiettivo principale è promuovere la transizione verde delle filiere agroalimentari sulla scia della strategia europea (Farm to fork) che punta a rendere pienamente sostenibile il sistema alimentare. Una svolta imperniata, tra l’altro, sull’avvio di parchi agri-solari per incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici sfruttando le superfici utili di edifici di produzione agricola e agroindustriale (il target, al 2026, sono 1300-1400 gigawattora a pieno regime di energia prodotta).

Nel corposo pacchetto inviato alle Camere, è poi prevista una forte accelerazione anche sull’economia circolare e sul rafforzamento del ciclo integrato dei rifiuti (4,5 miliardi), con un focus sullo sviluppo di impianti di produzione di materie prime secondarie e sull’ammodernamento e la realizzazione di nuove strutture, in particolare nelle aree metropolitane del Centro e Sud Italia, per la valorizzazione dei rifiuti. Tutti interventi per i quali sarà costituito un fondo operativo a valere sulle risorse del Pnrr.

Un passaggio ampio è dedicato anche all’implementazione dell’idrogeno come vettore energetico del futuro: 2 miliardi di risorse da distribuire tra vari filoni, dalla produzione in siti brownfield all’uso dello stesso per decarbonizzare i settori “hard to abate”, altamente energivori e privi di soluzioni scalabili di elettrificazione.

