Fondo azionario bei per salvare le pmi di Marco Pagano

(REUTERS)

3' di lettura

Tutte le grandi crisi economiche pongono due sfide ugualmente importanti: prosciugano la liquidità necessaria al funzionamento delle imprese, e bruciano il loro capitale, o parte di esso. Tra le due, la prima è la più immediata: come per una malattia che disidrata il paziente, fornire liquidità alle imprese è la priorità assoluta per garantirne la sopravvivenza; ma non ne garantisce la guarigione. Oggi molte imprese hanno visto azzerarsi i propri ricavi, e quindi si trovano in crisi di liquidità. Di recente sono state fatte varie proposte per far arrivare liquidità alle imprese prima che esse siano costrette a licenziare i dipendenti, disdire forniture e alla fine chiudere i battenti. Una di queste proposte l’ho avanzata anch’io su questo giornale venerdì 20 marzo: far arrivare liquidità alle imprese europee dalla Banca centrale europea attraverso la Banca europea degli investimenti, attraverso prestiti a interesse zero e a lungo termine.

Ma questo non basta: fa sopravvivere il malato un po’ più a lungo, ma non lo rimette in grado di riprendersi. Anzi, poiché la liquidità arriva alle imprese attraverso crediti, fa crescere il loro debito, e quindi il loro rischio di insolvenza, e lascia loro poco spazio per investire e crescere. La crescita italiana, già bassa da molti anni, rallenterà ancora se dopo la crisi le sue imprese saranno a corto di capitale di rischio.

Da dove può arrivare dunque la necessaria iniezione di capitale? Difficilmente potrà venire dalle famiglie, né dallo Stato italiano, già molto indebitato prima della crisi e ulteriormente stremato dalle attuali spese e riduzioni di entrate. La ricapitalizzazione con fondi pubblici sarà invece robusta nel Nord Europa, specialmente in Germania: lì lo Stato, avendo i conti in ordine ed essendo stato liberato (come in tutta la Ue) dai limiti comunitari agli aiuti di Stato, procederà a robuste iniezioni di capitale nelle imprese, e anche a nazionalizzazioni. Quindi, dopo la crisi, molte imprese italiane sottocapitalizzate si troveranno ad affrontare la concorrenza di imprese straniere irrobustite da ingenti aiuti di Stato, con buona pace della parità di trattamento necessaria per una sana concorrenza, finora tutelata strenuamente dalla Ue. Questo sarà un ulteriore motivo di debolezza per l’Italia, e di divaricazione della sua crescita rispetto al resto della Ue. Non solo: le imprese nord-europee potranno anche utilizzare la forza acquisita grazie agli aiuti di Stato ricevuti per rilevare imprese italiane, così turbando la concorrenza non solo sul mercato dei prodotti, ma anche su quello dei capitali.

C’è un’alternativa a questo fosco scenario? L’unica è la possibilità di un intervento coordinato a livello continentale, attraverso la creazione di un fondo azionario pan-europeo, che sottoscriva emissioni di nuove azioni nelle imprese di tutta Europa, e che sia finanziato dalla Bei con capitale di rischio, aperto alla partecipazione di società di gestione del risparmio, e con l’emissione di eurobond a lunghissima scadenza. Ovviamente è cruciale stabilire regole severe per determinare come questo fondo debba scegliere in quali imprese investire. Primo, esso dovrà finanziare imprese che erano redditizie e in crescita prima di essere colpite dalla crisi del Covid-19, non imprese già in perdita. Secondo, le imprese finanziate saranno tenute a non distribuire dividendi e non riacquistare azioni proprie, per evitare che l’iniezione di capitale vada a vantaggio di azionisti esistenti invece che verso nuovi investimenti. Terzo, il fondo dovrà finanziare solo società che non hanno già ricevuto aiuti di Stato, perché il suo scopo è riequilibrare le iniezioni di capitale tra imprese sostenute dai propri governi e imprese che non lo sono. Quarto, il fondo dovrà essere governato da gestori indipendenti dai governi nazionali, e non dovrà acquisire quote di controllo nelle società in cui investe, per non diventare esso stesso fonte di turbativa della concorrenza.

La creazione di un fondo di questo tipo si giustifica a livello economico perché consentirebbe alle imprese europee di investire e di competere solo sulla base della propria redditività, indipendentemente dalla capacità fiscale dei rispettivi Stati. E sarebbe il modo più serio e lungimirante di dar forma a quella condivisione dei rischi che oggi più che mai appare come la ragione d’essere più vera del progetto europeo. Mai come in una pandemia è evidente quanto la salvezza di ognuno sia legata a quella degli altri: i costi che ogni Paese sta sostenendo nel combattere il virus limitano la sua diffusione oltre frontiera, e quindi vanno anche a beneficio degli altri Paesi. E allo stesso modo, dopo la crisi una maggior crescita di ciascun Paese andrà a vantaggio anche degli altri.