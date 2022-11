Fondo Euryale Healthcare Italia 1 di Kryalos acquisisce 4 Rsa per 20 milioni

Il fondo Euryale Healthcare Italia 2: pipeline da 120 milioni

Nel mese di settembre 2022 è stato inoltre istituito il fondo Euryale Healthcare Italia 2 che ha già una pipeline di investimenti del valore di 120 milioni di euro, fra cui un portafoglio immobiliare comprensivo di otto immobili in fase di costruzione a prevalente destinazione d’uso di tipo healthcare. Le operazioni si configurano come forward purchases e il fondo ne acquisirà la piena proprietà solo al completamento dei lavori, fissato entro il 31 dicembre 2024.

Le proprietà, in provincia di Venezia, Milano, Padova, Grosseto, Pavia (2), Monza, Lodi, garantiranno 1.280 posti letto e saranno locate a tenant già identificati e di primario standing nel panorama nazionale.Entrambi i fondi Euryale Healthcare Italia 1 e Euryale Healthcare Italia 2 sono interamente sottoscritti da Pierval Santé FIA di diritto francese attivo in Francia, Germania, Olanda, Irlanda, Portogallo, Spagna, UK e Italia gestito da Euryale Asset Management, gruppo francese con oltre 2,4 miliardi di euro di asset in gestione in Europa nei settori healthcare, senior living e nursing homes.

«Queste prime acquisizioni segnano l’avvio della partnership strategica tra Kryalos, con la sua profonda conoscenza del real estate in Italia, ed Euryale, con il suo know-how specializzato nel settore sanitario – ha affermato David Finck, amministratore delegato di Euryal –e. Per confermare la nostra espansione europea ed effettuare nuovi investimenti, la nostra Società farà affidamento sia sull’esperienza di Kryalos che sulla domanda sempre crescente che si registra nel mercato italiano. Già attiva in altri sette paesi, Euryale continua il suo sviluppo e rafforza l’esposizione del suo portafoglio immobiliare sanitario in tutta Europa».

«Il settore healthcare presenta un potenziale enorme di crescita e sviluppo in Italia – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – dove si registra una documentata carenza di strutture sanitarie per persone anziane rispetto agli standard europei e sono state destinate importanti risorse in questo settore dal Pnrr. Queste prime quattro acquisizioni e l’istituzione di un secondo fondo – ha concluso Paolo Bottelli – rappresentano il punto di partenza del lavoro che stiamo portando avanti insieme a Euryale, con cui puntiamo ad investire 300 milioni di euro in Italia con un focus principale sul Nord del Paese».