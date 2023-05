Fondo di garanzia e sostegno all’export

Più interventi a sostegno delle imprese. Viene previsto un intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100%.

Arriva anche contributi a fondo perduto, via Simest fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici. Viene creata una riserva di 400 milioni di euro, a valere sul fondo “394”, destinata a finanziare a tassi agevolati le aziende, con quote a fondo perduto del 10%. Sospesi, per società e imprese, i versamenti del diritto annuale alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti

di ogni genere.