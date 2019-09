Cipolletta: «Fondo per il venture capital e regole sui Pir: ora il rilancio» Da rivedere anche il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti che «dovrebbe convogliare un miliardo di euro attraverso fondi specifici da impiegare appunto nel Venture Capital e nelle start up» di Mara Monti

Se c'è un argomento su cui il nuovo governo giallorosso mette tutti d'accordo è l'annosa questione dello spread: la discesa vorticosa avvenuta dopo l'avvio dell'esecutivo Conte 2 fa ben sperare in un aiuto non solo ai conti pubblici, ma soprattutto alle imprese abbassando il costo del finanziamento: «È una buona notizia - commenta Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI – torniamo a discutere con Bruxelles lasciandoci alle spalle la conflittualità creata dal governo precedente e quel sentore di incertezza che ha creato tanti danni al Paese».

Gli ultimi dati segnalano un rallentamento della crescita economica. Con il precedente governo, AIFI aveva avviato un tavolo di discussione per rilanciare lo strumento del private capital a sostegno della crescita delle imprese che in questa fase diventa cruciale. C’è spazio per riprendere il dialogo con il nuovo governo?

Spero di sì, come AIFI abbiamo una lunga lista di temi in sospeso che vorremmo tornare a discutere al più presto per aiutare il rilancio delle nostre imprese e dell'economia. A cominciare dal Fondo Nazionale per l'Innovazione sul quale abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla governance, alla modalità di erogazione delle risorse con particolare attenzione alla politica di investimenti diretti e indiretti.

Da tempo AIFI promuove il private capital come strumento della finanzia alternativa a favore delle imprese. Quale posizione vi aspettate dal nuovo governo?

Penso che tutto quello che favorisce la crescita economica, le imprese e l’occupazione non possa che essere visto favorevolmente. Chiaramente, il nostro interlocutore è il Mise con cui abbiamo lavorato in merito alla nostra collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), al Fondo Italiano di Investimento, al progetto di modifica delle norme che regolano i Pir e all'estensione anche al private debt dell'incentivo fiscale previsto per i fondi pensione e le casse di previdenza che investono in asset class di medio e lungo periodo. I progetti sono tanti e in via di definizione, per questo spero che il dialogo con il governo possa ripartire al più presto per aiutare il rilancio dell'economia.

Qual è il progetto che come AIFI ritenete debba partire al più presto?

Sicuramente rilanciare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti che dovrebbe convogliare un miliardo di euro attraverso fondi specifici da impiegare appunto nel Venture Capital e nelle start up . A questo si aggiunge la normativa sui Pir, uno strumento che dopo la fiammata iniziale di interesse, al momento è di fatto bloccato perché necessita di modifiche.

