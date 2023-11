Fondo Italiano d’Investimento entra nel capitale di Skynet Technology

«La nostra società in questi venti anni ha costruito competenze e conoscenze in un mondo, quello retail, che più di tutti sta vivendo un cambiamento epocale: l’omnichannel è solo l’inizio. Siamo onorati di poter iniziare un nuovo percorso di crescita, internazionale e innovativo, valorizzando non solo il capitale umano ma anche quello italiano con un socio, FITEC, che ci permetterà di rendere questi valori una storia di successo internazionale» sottolinea l’ad della società.

Gli advisor dell’operazione

Fondo Italiano d’Investimento è stato affiancato in questo accordo da Russo De Rosa Associati (legal e tax due diligence), Grant Thornton (financial due diligence), ERM (ESG due diligence) ed E&Y Parthenon (business due diligence). Skynet Technology S.p.A. è stata affiancata in questo accordo da Zephiro (Advisor), Avv. Angela Cutuli (legal due diligence), Synergy Elaborazioni (financial e tax due diligence).

