Fondo Italiano d'Investimento investe 9 milioni di euro in Apparound

Fondo Italiano d'Investimento investe in Apparound. L’operazione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, è avvenuta con un aumento di capitale riservato da 9 milioni di euro, pari a una quota di minoranza nel capitale della società. Le nuove risorse raccolte avranno l’obiettivo di sostenere la crescita organica e lo sviluppo internazionale di Apparound. «Crediamo nelle potenzialità di Apparound che, con i capitali di FITEC e le competenze del team, potrà ulteriormente accelerare il proprio sviluppo anche sui mercati internazionali» osserva Antonio Pace, amministratore delegato di Fondo Italiano d'Investimento.

Fondata nel 2008 a Pisa da Gianluca Cagiano, Apparound è un'azienda software, leader nel segmento delle applicazioni CPQ (configure, price and quote) per la gestione digitale di tutto il processo di vendita. La piattaforma software di Apparound si integra con tutte le principali soluzioni CRM, per un vasto numero di clienti in settori quali telecomunicazioni, utilities, servizi, manufatturiero, food&beverage e media, facilitando la relazione con il cliente finale.

«Siamo molto soddisfatti di questa operazione. Le risorse di FITEC ci consentiranno di entrare in altri mercati e di supportare la crescita estera con partnership nazionali ed internazionali» commenta Gianluca Cagiano, amministratore delegato di Apparound, mentre Claudio Catania, senior partner di Fondo Italiano d'Investimento afferma «Il team di Apparound ha sviluppato una strategia e un prodotto software “world-class”, capace di confrontarsi da subito con i grandi operatori internazionali del settore e riuscendo a conseguire rapidamente un ottimo posizionamento di mercato».

Con l'investimento in Apparound il portafoglio del Fondo FITEC raggiunge le 7 partecipate, insieme a BeMyEye, operatore nel settore del Marketing Technology; Everli, attiva nell'E-grocery; Healthware, operante nella Digital Health; Inxpect, impegnata nella progettazione e vendita di sensori per la sicurezza industriale; Seco quotata a Milano e oggi uno dei leader europei nella miniaturizzazione di computer e Termo, attiva nel greentech.

Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito in qualità di advisor di FITEC. Lo Studio GOP e lo Studio Legale Craia hanno assistito Apparound. Klecha & Co ha agito da advisor finanziario.