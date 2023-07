Fondo Italiano d’Investimento: primo closing di FITEC II a 137 milioni

Guidate dai senior partner Claudio Catania e Mauro Pretolani, le attività di FITEC II si concentreranno su pmi che devono consolidare i propri piani di crescita, di sviluppo tecnologico e di innovazione, siano essi per linee interne o tramite processi di M&A.

Parallelamente al rafforzamento competitivo, prioritaria attenzione sarà rivolta alle performance ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende, in linea con le best practice internazionali e con gli obiettivi di Fondo Italiano d'Investimento.

«Il successo della raccolta di FITEC II dimostra la capacità del team di gestione di generare ritorni per gli investitori attraverso percorsi di crescita virtuosi per le PMI italiane ad alta crescita e contenuto tecnologico, come dimostrato dal successo della quotazione di SECO, che è stata inserita nell' indice Euronext Tech Leaders che include le migliori aziende tecnologiche quotate ad Euronext in Europa. La posizione di leadership ricoperta nel nostro segmento del mercato italiano dei capitali ci consente di sviluppare una pipeline di opportunità di investimento di alta qualità» Claudio Catania e Mauro Pretolani, senior partner di Fondo Italiano d'Investimento.

