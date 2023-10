Fondo Metrika Tech cede Qinet

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Fondo Metrika Tech chiude la cessione della partecipazione nella società di cybersecurity Qinet. Con tale operazione il Fondo Metrika Tech realizza il primo disinvestimento a poco più di due anni dal suo lancio, mettendo a segno uno straordinario rendimento che genera una performance di circa il 100% in termini di IRR e di circa 5,3 volte il capitale investito, avendo valorizzato la partecipata 44 milioni di euro in termini di Enterprise Value.

Strategie di investimento

Metrika Tech è un fondo di private equity partecipato da investitori privati di primario standing nell’ambito imprenditoriale italiano, con particolare focalizzazione nell’information technology e nell’alta finanza. La sua specializzazione si concentra principalmente su operazioni di maggioranza nello small e mid-market italiano, con interesse verso aziende tecnologiche di eccellenza dal fatturato indicativamente compreso tra 5 e 50 milioni di Euro.

Loading...

Il Fondo Metrika Tech ha chiuso la propria raccolta a fine 2022 raggiungendo l’hard cap di 50 milioni di Euro, con i quali intende perfezionare un numero limitato di operazioni, in modo da poter declinare un modello di investimento con un forte approccio industriale sulle società partecipate, soprattutto in ottica di buy and build.

Il portafoglio del fondo

Ad oggi le altre società in portafoglio sono Abissi Srl, società operante nel settore della cybersecurity cosiddetta di red team, e Advice Group SpA, player di riferimento nel mercato del martech italiano.

ABC Capital Partners aveva supportato il Fondo Metrika Tech sia nell’investimento in Qinet SpA a fine 2020, sia in quelli in Upgrade Srl ed Upgrade SA avvenuti come operazioni di add-on a inizio 2022. Infine, a giugno 2023, ha promosso e gestito la vendita del Gruppo Qinet ad Impresoft Group SpA – partecipata di Clessidra Private Equity SGR - il cui signing era stato annunciato e realizzato a giugno 2023.