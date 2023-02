Fondo nuove competenze riaperto fino al 27 marzo

L’edizione del Fondo nuove competenze del 2020, secondo i dati raccolti dal ministero del Lavoro, in totale ha permesso di finanziare 14.625 aziende, con il coinvolgimento di 716.402 lavoratori nei percorsi di formazione per un complessivo di 95,1 milioni di ore. Mentre nella distribuzione territoriale, le istanze presentate allo scorso 12 febbraio arrivate dal Nord hanno coinvolto 228.758 lavoratori per 395,8 milioni di euro, al Sud 185.742 lavoratori per 324,6 milioni di euro, al Centro 112.679 lavoratori per 197,7 milioni di importo.

Con l’Avviso 2022 il Fondo nuove competenze era stato rifinanziato con 1 miliardo, prevedendo due novità. La prima è che gli interventi dovranno essere rivolti quasi integralmente a sostenere imprese e lavoratori ad affrontare i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. La seconda riguarda il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi.

Il miliardo, fanno sapere sempre da Anpal, è stato appena esaurito in sede di prenotazione con le domande finora presentate, ferme restando le risultanze della fase istruttoria ancora in corso. Ora si riaprono i termini, anche per le nuove domande 2023, che potranno contare sui 180 milioni.