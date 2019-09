Fondo pensione Pegaso, in prima fila sul climate change Il fondo rivolto ai dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità si dota di un piano triennale per fornire un servizio di qualità adeguata a un costo competitivo con quello offerto nel segmento di riferimento

4' di lettura

Per quale motivo Pegaso ha deciso di dotarsi di un piano strategico triennale?



All'inizio del nuovo mandato - spiega Gianluca Delbarba, presidente di Pegaso, Fondo pensione per i dipendenti dei servizi di pubblica utilità (da ottobre 2018 in rappresentanza delle aziende e Presidente di Acque Bresciane Srl, membro consiglio direttivo Utilitalia) - ho proposto al Consiglio di Amministrazione di dotarci di uno strumento che permettesse di orientare strategicamente l'azione del fondo pensione nell'arco dell'intero mandato, in modo analogo a quello che fanno le aziende più strutturate quando definiscono il loro Piano Industriale. Una scelta ulteriormente motivata dalla complessità che contraddistingue il mondo del previdenza complementare e della gestione del risparmio più in generale. Il Piano Strategico triennale per il triennio 2019-2021 (PS2021) è stato presentato in occasione dell'ultima riunione dell'assemblea dei delegati.

Superata la fase di start up - avvio del fondo pensione e del consolidamento, nel prossimo triennio il fondo pensione entrerà nella terza decade di vita e dovrà affrontare una sfida significativa dal momento che vedrà uscire in pochi anni la grande ondata di lavoratori che si erano iscritti all'inizio, fra il 1999 e i primi anni del nuovo millennio, sostituendoli gradualmente con un flusso adeguato di nuovi iscritti che dovranno per forza di cose provenire dalla fascia più giovane di lavoratori che anche in Pegaso si mostra relativamente più scettica rispetto alla necessità di dotarsi di un piano di previdenza complementare.

La mission strategica fondamentale alla base del PS2021 rimane quella di fornire un servizio di qualità adeguata a un costo competitivo con quello offerto nel segmento di riferimento. Tale obiettivo generale è stato tradotto in 10 obiettivi misurabili con una griglia di livelli annuali da conseguire e rendicontare, basando sugli stessi la componente variabile della retribuzione della struttura per allineare quanto più possibile gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Per raggiungere tali obiettivi sono state definite alcune azioni strategiche quali ad esempio la costruzione di una rete degli esperti su base regionale, una maggiore diversificazione degli investimenti attraverso l'introduzione delle classi di attività illiquide, una sempre più crescente attenzione alla sostenibilità degli investimenti e la necessità di fare sistema con gli altri fondi pensione così da porre in essere azioni congiunte più efficaci.