Fondo perduto «alternativo»: niente importo minimo e start up escluse

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto previsti per l’emergenza Covid-19, quello “alternativo” calcolato sull’anno pandemico (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 contro 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) spetta solo in presenza del calo di fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento.

Nessun contributo minimo viene garantito: né per chi, con questo calcolo, riceverebbe importi particolarmente esigui, né per chi, avendo aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, potrebbe non rientrare in questo meccanismo a causa delle difficoltà incontrate nella fase di start up aziendale.

Gli esclusi

Di conseguenza, nessun contributo alternativo compete ai soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2021. E in particolar modo nulla è previsto, in senso assoluto, per coloro che hanno aperto dopo il 23 marzo 2021, i quali – proprio perché titolari di una partita Iva successiva alla data di entrata in vigore del Sostegni 1 (Dl 41/2021) – non hanno potuto beneficiare del contributo “minimo garantito” previsto da quel decreto.

Il Dl 41/2021 riconosceva infatti – con l’importo fisso di 1.000 euro per le ditte individuali e di 2.000 euro per gli altri soggetti – un contributo minimo anche per le neo-attività.

E chi ha potuto beneficiare di quel primo decreto Sostegni ha visto negli scorsi giorni replicare il contributo direttamente in conto corrente (o in compensazione se ne aveva fatto originariamente richiesta), grazie all’accredito automatico previsto dall’articolo 1, comma 1, del Sostegni-bis (Dl 73/2021).