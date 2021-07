Fondo perduto alternativo al via: tutte le trappole delle domande online

In tal caso, come anticipato, sarà necessario presentare la domanda, a partire a dal 5 luglio, al fine di ottenere l’integrazione spettante.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo, è necessario prendere la differenza tra le due medie mensili indicate e moltiplicarla per le seguenti percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100mila euro; 50% da 100mila a 400mila euro; 40% da 400mila a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;

Il nuovo contributo alternativo spetta però anche ai contribuenti che non avevano in alcun modo beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021). In questo caso, il contributo spetta per l’intero.

I requisiti richiesti sono i medesimi sopra previsti con la differenza che per il calcolo, è necessario prendere la differenza tra le due medie mensili indicate e moltiplicarla, per le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100mila euro; 70% da 100mila a 400mila euro; 50% da 400mila a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

Il discrimine è il calo del fatturato del 30%

In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150mila euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta. Anche in quest’ultimo caso per ottenere il contributo è necessario presentare istanza alle Entrate.