Fondo perduto, corsa agli aiuti. In 3 giorni 677.876 domande. L’8 aprile i primi bonifici

Il meccanismo finanziato con 11 miliardi dal decreto 41 cerca insomma di abbracciare la quota più ampia possibile di piccoli commercianti e autonomi. Ma in ogni caso un numero non trascurabile di casi rischiano di rivelarsi «esodati dei ristori» (Sole 24 Ore del 24 marzo) perché hanno sospeso l’attività nel 2019 magari per investire in un suo ampliamento. Senza contare paradossi come quelli della Tari, che oggi non prevede sconti per le attività chiuse o semi-chiuse dalle restrizioni anticontagio. Un problema di cui dovrà occuparsi il Parlamento nel corso della conversione del decreto, se non vorrà aspettare il treno del prossimo provvedimento con gli aiuti; su cui cresce il pressing della maggioranza per far salire lo scostamento intorno a quota 30 miliardi.