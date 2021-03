Fondo perduto, corsa alle domande: niente calo del fatturato per le partite Iva dal 2019

3' di lettura

Pronti via, è subito corsa alle domande per il fondo perduto del decreto Sostegni. Quasi 231mila le richieste telematiche arrivate alle Entrate tra la mattinata (l’apertura è stata comunicata poco prima delle 10) e il pomeriggio di martedì 30 marzo: l’Agenzia ha riferito in un tweet di 550 istanze al minuto senza che si siano verificati rallentamenti. Comunque la domanda si potrà presentare fino a venerdì 28 maggio per essere ammessi ai contributi destinati alle partite Iva con un calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel confronto tra l’ammontare medio del 2020 e quello del 2019, a condizione di non aver avuto ricavi o compensi oltre i 10 milioni si euro nel 2019. Ma proprio poche ore prima del via alle richieste è arrivato un importante chiarimento delle Entrate sulle start up, ossia chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 in poi.

Contributo anche senza calo del fatturato

L’Agenzia ha modificato le regole per le richieste. Con il provvedimento emesso il 29 marzo vengono essenzialmente chiariti tre aspetti sulle attività partite dal 1° gennaio 2019 in poi:

• il contributo spetta a prescindere dalla circostanza che abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019;

• la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva;

• restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.