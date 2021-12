Fondo perduto «perequativo»: ecco come ottenerlo in 6 domande e risposte Il contributo si può richiedere entro fine anno ed è l’ultimo degli indennizzi erogati per l’emergenza Covid-19 a imprese e titolari di partite Iva

I punti chiave Cos’è il contributo «perequativo»?

Quali sono i requisiti per richiederlo?

Ci sono altre esclusioni?

Come si calcola il contributo?



Quali sono gli “aiuti Covid” da scomputare?

Il contributo «perequativo» è l'ultimo indennizzo di una stagione di aiuti a fondo perduto erogati per l'emergenza Covid-19. Imprese e titolari di partite Iva possono richiederlo entro fine anno: ecco come e a quali condizioni. Cos'è il contributo «perequativo»? È un aiuto commisurato al peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019, al netto degli altri contributi a fondo perduto già percepiti per l'emergenza Covid. Anche il "perequativo" può essere accreditato su conto corrente o "trasformato" in credito d'imposta, e rientra tra gli aiuti di Stato limitati dal Temporary Framework Loading... Quali sono i requisiti per richiederlo? Il contributo spetta ai titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d'impresa o lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario, e che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni. Per chiedere il contributo occorre aver presentato la dichiarazione dei redditi 2021 entro il 30 settembre, e aver avuto nel 2020 una perdita del risultato economico di almeno il 30% rispetto al 2019. Ci sono altre esclusioni? Sì. Non può fare richiesta: chi ha attivato la partita Iva dopo il 26 maggio 2021 (tranne l'erede che prosegue l'attività di un defunto, e chi ha realizzato una trasformazione aziendale e quindi prosegue l'attività del soggetto confluito); chi ha chiuso la partita Iva al 26 maggio 2021; gli enti pubblici; gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Come si calcola il contributo?

Al valore della riduzione del risultato economico 2020 si sottrae l’importo degli altri aiuti a fondo perduto già incassati dal richiedente. Poi si applica una percentuale variabile in base al livello dei ricavi e compensi del 2019:

- 30% se sono inferiori o pari a 100mila euro;

- 20% se compresi tra 100mila e 400mila euro;

- 15% se compresi tra 400mila e un milione;

- 10% se compresi tra 1 e 5 milioni;

- 5% se compresi tra 5 e 10 milioni.

Il contributo non ha un importo minimo e può arrivare a un massimo di 150mila euro.