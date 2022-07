Fondo regionale da 10,8 milioni per la filiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una parte le produzioni cinematografiche e non solo, dall’altra il mondo dei Festival. La Sicilia si conferma palcoscenico privilegiato confermando una lunga tradizione che parte dagli anni Cinquanta con la Panaria Film fondata dal principe Francesco Alliata di Villafranca che alle isole Eolie girò le prime riprese sottomarine della storia del cinema. Ed è a questa lunga tradizione che guarda la Film Commission Sicilia diretta da Nicola Tarantino . Tra i film sostenuti nel 2021 quello con il palermitano Aldo Baglio “Una boccata d’aria”, oltre a “Madame Luna”, con la regia di Daniel Espinosa. A maggio la Regione ha annunciato un nuovo fondo di 10,8 milioni di euro per il cofinanziamento di progetti cinematografici e televisivi: l’obiettivo è di aumentare le opportunità di lavoro dell’isola, la spesa per i servizi di produzione locale e l’industria del turismo. Nel dettaglio, 8,8 milioni di euro sosterranno progetti di fiction e Tv (compresa l’animazione), con un tetto massimo di un milione di euro per progetto; 1,8 milioni sosterranno la realizzazione di film e documentari (compresa l’animazione) con un tetto massimo di 200.000 euro per progetto; 200.000 euro saranno destinati alla produzione di cortometraggi (ogni progetto potrà ricevere fino a 40.000 euro). Il fondo copre il periodo 2022-2023 e prevede contributi fino al 20% dei costi di produzione: i beneficiari dovranno impegnarsi a destinare il 150% delle somme percepite sul territorio regionale e a finalizzare i propri progetti entro 18 mesi dal decreto di concessione dei benefici, con una proroga massima di tre mesi. La prima finestra per la presentazione delle domande si è chiusa il 30 giugno, la prossima si aprirà il primo settembre e si chiuderà il 30 settembre. Nei giorni scorsi si è tenuto, nell’ambito del Sole Luna Doc Fest, l’incontro con il Coordinamento dei Festival del cinema in Sicilia, l’associazione che raggruppa 26 tra le più importanti manifestazioni dell’Isola dedicate alla promozione cinematografica. «Considerando le difficoltà che stanno vivendo le sale cinematografiche – dice Tarantino –, i festival diventano un trampolino di lancio. È per questo motivo che tenteremo un cambio di rotta per superare ritardi e lentezze».