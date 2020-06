Fondo Salva Stati / Sul prestito del Mes da 36 miliardi pesa il veto Cinque Stelle

I timori per il voto al Senato

La linea di credito del Mes per l’emergenza Covid vale per l’Italia fino a 36 miliardi. L’unica condizionalità esplicita è che siano destinati a spese sanitarie dirette o indirette. Pd e Iv premono per attivarlo. Ma il M5S, ostile al Fondo Salva-Stati e sempre più diviso, resta contrario. L’intenzione di Conte resta perciò quella di evitare un voto sul Mes. Per sminare il terreno da possibili incidenti si valuta di presentare, prima del Consiglio Ue del 17 luglio, una risoluzione di maggioranza sul solo Recovery Fund. Rimandando la questione Mes a settembre.