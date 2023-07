Fondo Simest da 4 miliardi per spingere le Pmi all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per le piccole e medie imprese e per le filiere produttive arriva un nuovo e potente assist. Si tratta del Fondo 394 per l’internazionalizzazione delle aziende, la cui nuova operatività, insieme alla dote da 4 miliardi di euro, sarà ufficializzata martedì prossimo alla Farnesina, alla presenza del vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Una scelta non casuale dal momento che lo strumento è gestito da Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Regina Corradini D’Arienzo, proprio in convenzione con il Maeci e servirà ad assicurare nuova linfa agli investimenti per la crescita estera delle pmi.

«La ripresa dell’attività del Fondo 394 - spiega al Sole 24 Ore il vicepremier e titolare del Maeci, Antonio Tajani - è frutto della volontà del governo di sostenere e rafforzare lo sviluppo internazionale del made in Italy. Attraverso la diplomazia della crescita, infatti, con il ministero degli Esteri ci impegniamo a promuovere la competitività delle nostre imprese fornendo loro un prezioso strumento di finanza agevolata volto a sostenere la realizzazione di investimenti e rafforzare il posizionamento dei prodotti italiani sui mercati mondiali».

La nuova operatività del Fondo 394, così come strutturata da Simest in raccordo con la Farnesina, porta con sé alcune novità importanti. La prima è il sostegno degli investimenti per la transizione ecologica e digitale e per il rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese con vocazione internazionale, ma anche, per la prima volta, l’estensione dei benefici connessi alla misura alle imprese appartenenti alle filiere produttive votate all’export e a quelle impattate dai rincari dei costi energetici. Per non dire delle condizioni dedicate alle aziende con interessi diretti in aree strategiche per il Made in Italy (a cominciare dai Balcani Occidentali) e a quelle localizzate nei territori colpiti dalla recente alluvione in Emilia-Romagna e nei territori vicini.

Novità rilevanti, poi, anche sul fronte delle linee di intervento agevolativo che salgono a sei. Oltre alle quattro già esistenti, infatti, ma rinnovate nei contenuti per intercettare al meglio le esigenze e i bisogni delle imprese (inserimento mercati, e-commerce, fiere ed eventi e temporary manager),ci saranno due nuovi binari, vale a dire transizione digitale o ecologica e certificazioni e consulenze in modo da sostenere la competitività internazionale.