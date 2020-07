Fontana: non tollero dubbi sulla mia integrità Verifiche della Procura di Milano sono in corso sul conto in Svizzera del governatore lombardo

«Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari». Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riferendo nell'Aula del Consiglio regionale dopo le indagini che lo vedono coinvolto per la fornitura di camici da parte della Dama spa (di cui è proprietario il cognato Andrea Dini) nella quale è indagato per frode nelle pubbliche forniture. «Il mio coinvolgimento, se di coinvolgimento si può parlare, è quello qui illustrato, nulla di più ne di meno, se non il fatto che Regione Lombardia non ha speso un euro per i 50mila camici».

Coinvolte cinque aziende con stesse procedure

La vicenda è «semplice e banale: sono state coinvolte delle aziende del territorio e tutte e cinque le aziende che avevano dato la propria disponibilità a riconvertire le produzioni, hanno visto acquistate le loro merci e camici, con costi differenti». Per tutte queste aziende «è valsa la medesima procedura, dopo l'autorizzazione del governo a Regione Lombardia di una effettuare procedura semplificata per l'emergenza».

Attaccchi dalla più faziosa informazione

«Si è molto parlato della vicenda della fornitura dei camici divulgata dalla più faziosa informazione con un refrain ripetuto all'inverosimile “Dama società del cognato del presidente”». Fontana nel corso del suo intervento sottolinea che l'inchiesta di Report è stata annunciata con toni scandalistici. «Ora se ne occupa la magistratura. È da pochi giorni che ho appreso che mi attribuisce un ruolo nella trasformazione della fornitura in donazione».

Chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento

«Dei rapporti negoziali a titolo oneroso tra Dama e Aria non ho saputo fino al 12 maggio scorso. Sono tutt'ora convinto che si sia trattato di un negozio del tutto corretto ma ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni», spiega il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un passaggio del suo discorso.

Bongiovanni sempre agito con competenza

Filippo Bongiovanni, l'ex direttore di Aria spa, la centrale regionale per gli acquisti, «in una fase difficile ha svolto il suo compito di civil servant con passione e competenza e senza mai venire meno alle sue responsabilità». Bongiovanni, ora dimissionario, è indagato per turbata libertà del contraente. Per Fontana, Bongiovanni «è esempio di pubblica amministrazione che non si muove solo con le logiche difensive, ma che prova ad intervenire e rispondere alle necessità dettate dall'emergenza e anche in questa fase sono state rispettate le regole dettate dall' emergenza».