Fontana Design: magliette, pantaloni e spolverini per una moda comoda

Un passato come grafica pubblicitaria, un amore per le T-shirt, l’idea nel cassetto di realizzare magliette colorate. L’unione di questi tre ingredienti ha permesso ad Alessandra Fontana di dare vita al brand Fontana design. «La mia prima idea di realizzare magliette basate sulla psicologia dei colori, con scritte dei colori che ne spiegavano il significato, non ha avuto però successo - dice Alessandra -. Ho dovuto raccogliere i miei pensieri e riorganizzare la strategia. Avevo acquistato, infatti, troppe magliette per inesperienza».

Venduto quello stock iniziale, Alessandra ha scelto di concentrarsi su magliette più semplici, di elevata qualità, cotone fiammato a taglio vivo in tutti i colori. L’icona è la T-shirt con una stella sul davanti, a manica corta o lunga a seconda della stagione, disegnata a mano libera e quindi irregolare, che può venire riprodotta con pezzi di felpa, ma anche in paillettes o altri tessuti, dal velluto alla pelle.

La felpa flashdance è anch’essa a taglio vivo, che viene mantenuto in tutti i pezzi della collezione, è una felpa con collo alto. Ogni anno nascono poi nuovi capi, come i pantaloni in felpa e le gonne longuette oppure lo spolverino.

«Organizzo il mio brand dall’inizio alla fine - dice Alessandra -. Faccio tutto da sola, dal modello ai disegni. Non cucio, per questo mi avvalgo di un laboratorio che mi segue».

«Per partire è stata lunga la ricerca del materiale - dice -. Un cotone 100%, quello delle magliette, che resta modellato e non trasparente. Ho appena creato una nuova maglietta con un messaggio di ottimismo». La scorsa stagione la maglietta con la scritta che indicava le diverse percentuali (da suggerire) del carattere di chi la indossava.