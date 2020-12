Fontana: da domenica Lombardia sarà in zona gialla. Ecco che cosa cambierà Le novità principali sono la riapertura di bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono chiusi, e il venir meno del divieto di spostarsi in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che dal 13 dicembre la regione diventerà zona gialla

Le novità principali sono la riapertura di bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono chiusi, e il venir meno del divieto di spostarsi in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro

«Da domenica (13 dicembre, ndr) la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla». Lo ha anticipato il presidente della regione, Attilio Fontana. «Questa mattina - ha spiegato in un post su facebook - il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore». Ma che cosa cambierà in concreto per i lombardi passando dalla zona arancione, nella quale si trovano attualmente, a quella caratterizzata da una media gravità sul fronte della diffusione del Covid-19? Le novità principali sono la riapertura di bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono chiusi, e il venir meno del divieto di spostarsi in entrata e in uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro, periodo di Natale a parte. Oggi, 9 dicembre, la Lombardia è al quarto posto tra le regioni italiane per numero di contagi.

Nelle Faq che il governo ha predisposto sulle misure introdotte dal Dpcm del 3 novembre si chiarisce, con riferimento al periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, che le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti eccetera non saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell'area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante, ma, al contrario, rimarranno valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

Via libera agli spostamenti

Se allo stato attuale i lombardi, in zona arancione, non possono spostarsi verso altri comuni e regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità, da domenica le regole cambieranno. Potranno spostarsi, e non servirà più l’autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. Si potrà, ad esempio andare a fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita. Va comunque ricordato che, stando a quanto dispone il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 2 dicembre, il 25 e il 26 di questo mese e il 1° gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra comuni diversi, con le eccezioni di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. O per assistere un parente o un familiare non autosufficiente, ma rigorosamente da soli.

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.

Seconde case

Allo stato attuale, ovvero fino a quando la Lombardia rimarrà in zona arancione, l'accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Al momento del passaggio alla gialla, si potrà raggiungere la seconda casa, se sia la prima sia la seconda abitazione si trovano entrambe in un comune dell’area gialla.