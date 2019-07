Autonomia, Fontana e Zaia contro Conte: «No a secessione ma non firmiamo farsa» Oltre ai due governatori del Nord si fa avanti anche il presidente della Regione Sicilia Musumeci che chiede a Conte di convocare tutte le regioni di Marzio Bartoloni

La Lega al M5s: 'Senza l'autonomia non c'e' governo'

3' di lettura

No c’è pace per il premier Giuseppe Conte e per il Governo giallo-verde che non allontana la minaccia di una crisi. Dopo la lettera-appello del premier ai cittadini di Lombardia e Veneto per rispondere agli attacchi di Attilio Fontana e Luca Zaia sull’autonomia arriva la risposta dei due governatori del Nord. Con una lettera aperta al premier chiedono una «autonomia vera», respingendo l’idea di volere la secessione e avvertono: «Non firmiamo questa farsa». Intanto anche il governatore della Sicilia Musumeci scrive a Conte per chiedere di convocare tutte le Regioni.

Autonomia: Zaia, basito dinanzi a ennesimo rinvio - GUARDA IL VIDEO

«Vogliamo una autonomia vera, non un pannicello caldo che produrrebbe ulteriori guai», è un dei passaggi della lettera al premier Giuseppe Conte dei presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia. Che avvertono come dietro l’autonomia non si nasconda nessun progetto di secessione: «Nessuno vuole aggredire l'unità nazionale, nessuno vuole secessioni. Lei sa bene quanti e quali Ministri si sono impegnati in questa irresponsabile gara a spararla pi grossa». Da qui il chiaro avvertimento dei due governatori: «Noi restiamo aperti al dialogo con Lei, Presidente Conte, e pronti a cambiare opinione se il testo delle intese sarà capace di rispondere alle esigenze della vita vera che abbiamo provato a descrivere. Ma - sottolineano Zaia e Fontana - se si continua con una farsa, come accaduto finora, e' evidente che non firmeremo nulla».

Nella lettera i due governatori provano a spiegare quali sono le loro intenzioni e in particolare l’obiettivo di snellire la burocrazia: «L'autonomia richiesta dai cittadini lombardi, veneti, emiliano-romagnoli vuole cercare di rendere più semplice la vita di chi lavora, studia, vive nelle nostre regioni», mentre «ogni atto ministeriale che dovrebbe semplificare, in realtà produce ulteriore burocrazia». «Noi vogliamo l'autonomia - aggiungono Zaia e Fontana - per cercare di semplificare la vita di tutti, rendendo chiaro e semplice individuare chi fa che cosa, superando la sovrapposizione di compiti e funzioni che oscurano le responsabilità, dilatano i tempi e fanno esplodere i costi». «L'autonomia è una sfida soprattutto per noi stessi e per le istituzioni che siamo chiamati a governare, Signor Presidente - concludono i due governatori -. Non avremo scuse se non riusciremo a realizzare i nostri progetti e i cittadini ci premieranno o puniranno».

Intanto si fa sotto un altro Governatore, questa volta del Sud. Si tratta del Presidente della Sicilia Nello Musumeci che sull’autonomia chiede a Conte di convocare tutte le Regioni: «Chiedo formalmente, fin da subito, di procedere alla convocazione di tutte le Regioni italiane. E, in ogni caso, trattandosi di un deliberato del Consiglio dei ministri che incide sugli interessi della Regione Siciliana, voglio sperare che si proceda, come la Costituzione impone, a integrare il governo con la presenza dell'unico presidente di Regione legittimato dal proprio Statuto a partecipare ai lavori». «Ritiene il presidente del Consiglio, anche alla luce del dettato dell'articolo 10 della legge costituzionale che ha modificato il titolo V - continua la lettera - che sia sensato procedere a un deliberato del governo nazionale senza avere mai convocato a Palazzo Chigi tutti i presidenti di Regione? Ritiene Conte che sia sensato andare verso un testo che raggiunge il duplice effetto di scontentare i richiedenti ed essere totalmente sconosciuto agli altri?».