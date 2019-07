Chi è Fontana, il fedelissimo di Salvini nuovo ministro agli Affari Ue. La leghista Locatelli alla Famiglia Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte arrivando alla Camera per la presentazione del Rapporto annuale Inps di Andrea Carli

2' di lettura

Lorenzo Fontana giurerà da ministro degli Affari Ue al Quirinale oggi alle 18. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte arrivando alla Camera per la presentazione del Rapporto annuuale Inps. Il capo del governo giallo verde ha poi chiarito che Alessandra Locatelli, deputata leghista prenderà il posto di Fontana alla Famiglia.

Un fedelissimo di Salvini per trattare con l’Europa

Alla guida degli Affari Ue arriva dunque un leghista doc, fedelissimo di Salvini. Una scelta fortemente voluta dal vicepremier del Carroccio. La missione di Fontana sarà tutelare gli interessi dell’Italia nel braccio di ferro con l’Europa. Trentanove anni, veronese doc (è tifosissimo dell’Hellas Verona), sposato con una figlia, Fontana è attualmente ministro per la Famiglia e le disabilità. Fermamente cattolico (dietro al Congresso mondiale della famiglia che si è tenuto a fine marzo c’è soprattutto lui), tanto che spesso è finito nel mirino della comunità arcobaleno per le sue posizioni su coppie di fatto e unioni civili e dei pentastellati per quelle su famiglia, donne e religione, è cresciuto politicamente nel partito, di cui dal 2013 è vicesegretario federale vicario.

GUARDA IL VIDEO - Governo, Fontana: non cambieremo la legge sulle unioni civili

L’esordio politico a 22 anni come consigliere comunale a Verona

Laureato in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Padova e in Storia all’Università Europea di Roma, Fontana comincia a fare attività politica come consigliere comunale a Verona. Ha 22 anni appena. Poi, nel 2009, è eletto per la prima volta al parlamento europeo. Nel corso dei due successivi mandati, al fianco di Salvini, suo mentore politico, è capo-delegazione del gruppo della Lega Nord e vice presidente della commissione cultura, istruzione e sport del Parlamento europeo. Si adopera per avvicinare la Lega al Front National di Marine Le Pen. Dal 7 luglio 2017 al 12 giugno 2018 è vice-sindaco di Verona. A marzo dello scorso anno è eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Veneto 2. Il 29 marzo viene eletto vicepresidente della Camera dei Deputati.

Da Bruxelles a Roma, e poi ancora Bruxelles

A giugno Fontana lascia Bruxelles e raggiunge Salvini a Roma. Comincia l’esperienza nel governo giallo verde: lui giura come ministro assumendo le deleghe su politiche per la famiglia, disabilità, infanzia e adolescenza, politiche antidroga. Ora, con il nuovo incarico, dovrà trascorrere molto tempo a Bruxelles. Un pressing sul campo, asfissiante, contro l’Europa che, come ha sottolineato il suo leader Salvini, dovrà cambiare le regole, a partire da immigrazione, taglio delle tasse e crescita economica. Una missione delicata. Per questo il ministro dell’Interno ha deciso di puntare su un suo fedelissimo.