Fontana: «La Lombardia sarà una grande smartland iperconnessa»

In Lombardia, in termini di infrastrutture, c’è ancora da fare. Penso alla logistica che soffre, soprattutto attorno a Malpensa, alla stessa Malpensa che soffre, dimenticata dalla politica, dal Pnrr…

Quello su Malpensa è un allarme giusto. Ma le faccio un altro esempio sul Pnrr: che sulla rigenerazione urbana non si prendano in considerazione i Comuni del Nord è inaccettabile, anche perché c’è il rischio che troppe risorse altrove non riescano nemmeno a essere spese. E la Regione Lombardia è sempre la prima ad avere l’ok sui fondi europei e poi a spenderli tutti, salvo inezie.

La riapertura del dossier Ita-Lufthansa può essere una buona notizia per la Lombardia e per Malpensa?

Spero di sì. È stato un errore del Paese aver voluto penalizzare Malpensa, che era l’aeroporto naturale perché è dove si staccano i biglietti. È stata un’ottusità per il Paese, non per Malpensa. Perché poi alla fine, invece di avere rotte dirette, si va a partire da Francoforte o da Parigi… Comunque Malpensa ha avuto un rilancio grazie al cargo e con il nuovo Masterplan approvato ci sono spazi per un grande sviluppo, ma è chiaro che sarebbe un vantaggio avere anche uno sviluppo sul fronte passeggeri. Ho grande fiducia nel ministro Giancarlo Giorgetti: ha una visione del futuro globale, oltre gli interessi immediati.

L’export lombardo è una chiave del successo della nostra manifattura e non solo, con un record di 136 miliardi nel 2021. Solo che ora, tra guerra della Russia all’Ucraina e ridisegno degli equilibri mondiali, c’è un clima di forte incertezza. Come risponde la Regione?

Stiamo facendo il possibile per favorire l’internazionalizzazione delle aziende, ma questi sono temi che vanno affrontati con politiche quanto meno nazionali.

Artigiani, commercianti e aziende spesso non trovano da assumere. Che fare?

Valorizzare e aumentare i centri di formazione: sono pilastri della nostra economia e del nostro sviluppo. Non posso accettare che i nostri imprenditori mi dicano che non trovano dipendenti con certe qualifiche.

Nella crescita del Pil italiano pesa anche il turismo, lo abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore. Qual è la sua idea su questo settore?

Intanto è un settore fondamentale. Prima della pandemia il nostro turismo produceva un incremento annuale attorno all’8%. Dopo la pandemia, grazie ai sussidi dati dal ministro Massimo Garavaglia, che ha il grande merito di aver sostenuto il settore in periodi difficili, a quelli messi a disposizione dalla Lombardia e a nuove iniziative il turismo è ripartito.