Fontana, stop agli emendamenti last minute. Il governo riduca il ricorso ai decreti legge

«Quella sui decreti legge è una battaglia che cerchiamo di fare. Capiamo le esigenze del governo, ma dobbiamo tentare di tutelare le prerogative dei parlamentari. Spesso chiediamo al governo di ridurre i decreti legge per farli tornare uno strumento importante ma di urgenza per lasciare più spazio ai ddl o alle iniziative parlamentari». Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla cerimonia del Ventaglio, il tradizionale appuntamento con la stampa parlamentare che si è svolta nella sala del Mappamondo a Montecitorio. La prima cerimonia del ventaglio della legislatura, la prima dopo la riduzione dei deputati da 630 a 400.

Stop agli emendamenti last minute e omnibus

«Anche gli emendamenti ai decreti arrivano spesso all’ultimo minuto e creano difficoltà nelle commissioni. Capiamo le difficoltà del governo, ma chiediamo anche che gli emendamenti che arrivano ai decreti legge siano conformi al testo. Nel nuovo regolamento sugli emendamenti saremo più stringenti, e la riforma riguarderà anche gli aspetti di ammissibilità degli emendamenti», ha detto Fontana.

Giustizia, non ci sia scontro tra politica e magistratura

Parlando di giustizia Fontana ha auspicato «che fra politica e magistratura non ci siano scontri, deve esserci equilibrio di poteri, non scontro tra poteri. Anche perché se c’è uno scontro di poteri poi purtroppo, spesso e volentieri, ci andiamo di mezzo io e i miei vicepresidenti perché in Aula si crea quella tensione che non aiuta nel lavoro. Auspico che il governo possa fare le riforme ma che siano il più possibile condivise e non creino scontri tra poteri».

A settembre celebreremo il 75/mo della Costituzione

«Faremo degli eventi importanti per il 75/mo della Costituzione. Il 19 settembre alla presenza del Capo dello Stato ci sarà un momento con Andrea Bocelli e Bebe Vio: sarà il tentativo di fare una ricorrenza inclusiva», ha detto il presidente della Camera parlando con la stampa parlamentare alla cerimonia del ventaglio. «Faremo molte cose anche con l’Unione italiana ciechi, perchè sia davvero la festa di tutti gli italiani, anche di chi ha delle disabilità».



Italia Paese più stabile, ma il futuro non è mai certo

«Rispetto a quello che è stata per un certo periodo la storia - ha sottolineato Fontana - in questo momento l’Italia è il paese più stabile, rispetto a tanti anni di instabilità, a livello europeo. Vedendo anche quello che è successo in Spagna, l’Italia ha in questo momento una maggioranza a livello governativo e parlamentare più stabile di tanti altri paesi europei, in particolar modo nel parlamento. La Francia ha delle difficoltà, la Spagna lo abbiamo visto, la Germania mi sembra non stia messa benissimo, quindi noi dai più instabili siamo diventati uno dei Paesi più stabili in Europa. Poi però il futuro non è mai certo, meglio non parlarne troppo».