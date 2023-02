Food delivery troppo inquinante: i big corrono ai ripari

Ascolta la versione audio dell'articolo

È allarme per il boom di emissioni causate dall’home delivery: i veicoli che si occupano delle consegne dei pacchi e del food a domicilio, infatti, sono responsabili del 3% delle emissioni globali di gas serra, ma entro il 2050, secondo quanto rivelato in un articolo dal Washington Post, l’impatto salirà al 17% (+567 per cento). Un dato preoccupante che ha portato alcune grandi città addirittura a proibire l’insediamento di dark store e dark kitchen, ovvero i negozi e le cucine non aperti al pubblico ma dedicati esclusivamente al delivery.

Lo ha appena fatto la città di Barcellona (1 milione e 700 mila abitanti), seguendo l’esempio di Amsterdam e Rotterdam, le quali avevano adottato provvedimenti molto simili già lo scorso anno. Secondo la pubblica amministrazione della città, queste attività peggiorano la qualità della vita dei cittadini creando eccessivo disturbo e inquinamento. La norma costringerà le dark store e kitchen da ora in poi a collocarsi solo nelle aree industriali della periferia urbana. Provvedimento simile è stato adottato anche a Madrid.

Eppure con la pandemia il delivery è diventato un servizio chiave per i cittadini, a cui ora non intendono rinunciare. Soprattutto per quanto riguarda il food, settore che continua a crescere sopra la media: nel nostro Paese, stando ai dati dell’Osservatorio ecommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano, ha visto un balzo del +17% lo scorso anno rispetto al 2021, raggiungendo un valore di 4,8 miliardi di euro.

Qual è allora la chiave per non rinunciare al servizio e preservare l’aria delle grandi metropoli? «L’ultimo miglio rappresenta un aspetto decisivo non solo per la catena di distribuzione, ma anche per il futuro della mobilità sostenibile: è necessario trovare un rimedio al traffico eccessivo e ridurre l’inquinamento, entrambi dovuti sempre più anche ai veicoli commerciali», afferma Roberto Sposini, chief mobility editor di LifeGate, che lo scorso dicembre ha lanciato il tema in un educational digital talk per individuare le soluzioni migliori da proporre per un futuro dell'ultimo miglio più green. Su questo, però, le piattaforme di delivery non sono impreparate e già da tempo hanno messo in agenda la sostenibilità ambientale, da Getir a Sezamo, a Bofrost.

Glovo, per esempio, ha dichiarato che intende diminuire le proprie emissioni di CO2 del 42% entro il 2030, mettendo le attività commerciali dei partner nelle condizioni di poter ridurre gli sprechi alimentari, eliminare gli imballaggi in plastica monouso e accedere a soluzioni logistiche a basse emissioni di CO2. Dal punto di vista della mobilità, più del 50% dei rider della flotta utilizza bici o veicoli elettrici per le consegne e per compensare le emissioni del restante 50% sono state stipulate partnership con enti dedicati. Il big delle consegne si impegna, inoltre, affinché i partner utilizzino un packaging sostenibile e, adottando un approccio zero waste, combatte lo spreco alimentare attraverso una serie di partnership con Ong locali, tra cui Banco Alimentare, con le quali distribuisce le eccedenze a livello locale.