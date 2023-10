Food delivery, business da 1,8 miliardi ma c’è chi abbandona l’Italia

Proprio la questione dei corrieri è stata messa al centro di un acceso dibattito politico-sociale. In assenza di una normativa univoca ha trovato spazio la nascita di Rushers, una piattaforma digitale di consegne last-mile che mette in contatto le aziende e i propri clienti con un network di corrieri indipendenti. Un ambiente in cui il corriere è autonomo e libero di fare il proprio prezzo, avendo la possibilità di fornire servizi per qualsiasi genere – “dal frigorifero alla pizza” – e per qualsiasi tipo di attività, sia questa una società di food delivery oppure di logistica e trasporti, ricevendo pagamenti in giornata garantiti. La piattaforma al momento è ancora in fase di sviluppo e si prepara al lancio del test su strada.

Per ovviare ai problemi logistici, invece, che vedono il delivery sviluppato principalmente nelle grandi città, lasciando quindi fuori quel 60% di popolazione che secondo l’Istat vive in provincia, in periferia o lontano dai centri abitati, è appena nata Ristobox , la start up che, tramite “piatti scomposti”, permette di ricreare l’esperienza dei migliori ristoranti italiani a casa propria. Si tratta box contenenti tutto il necessario per ricreare a casa propria le ricette dei migliori ristoranti in modo facile, veloce e senza sprechi.

Diverse sono poi le piattaforme che sfruttano la sinergia con le insegne della Gdo. È il caso ad esempio di Alfonsino che ha stretto una partnership con Gruppo VéGé per sviluppare un servizio di consegna a domicilio, migliorando la capillarità e il posizionamento a livello nazionale.

