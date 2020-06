Food, ingegneria biomedica e diritto: sì a 198 nuovi corsi di laurea. La crisi non blocca l’offerta Per il prossimo anno accademico gli atenei puntano sul food, sull’ingegneria biomedica e le biotecnologie e sulle nuove frontiere del diritto di Marco Abate, Eugenio Bruno

In vista del prossimo anno accademico gli atenei puntano sul food, sull’ingegneria biomedica e le biotecnologie e sulle nuove frontiere del diritto. A dirlo è la mappa dei 198 nuovi corsi di laurea che hanno ottenuto il disco verde del Consiglio universitario nazionale (Cun) e a breve avranno anche il “bollino” dell’Agenzia Anvur. A quel punto per rendere ufficiale l’offerta formativa per il 2020/21 mancheranno solo i decreti ministeriali di accreditamento. Ma è questione di giorni. In attesa di scoprire il suo eventuale impatto sulle immatricolazioni la pandemia non sembra aver inciso sulle scelte delle università. Sia perchè il numero complessivo di lauree continua a crescere (da 4.645 dovremmo passare a 4.815, sommate le nuove e tolti i corsi che invece chiudono), sia perché non si registra un aumento dell’offerta negli ambiti più direttamente collegati all’emergenza sanitaria.

Le nuove lauree triennali

Nell’analizzare le tendenze in atto conviene partire dalle lauree triennali. Dove balza agli occhi, in primis, un significativo aumento (+7 sul 2019) dei corsi nella classe L-14 (Scienze dei servizi giuridici). Una tendenza che troviamo peraltro anche nell’omologa magistrale LM/Sc-Giur (Scienze giuridiche) e che vede il diritto abbinato spesso alle nuove tecnologie oppure all’economia. Al tempo stesso continua la ”galoppata” della classe L-Gastr (Scienze, culture e politiche della gastronomia), che passa da 8 a 12 corsi (+ 50%). Senza però una crescita corrispondente anche nella sua versione magistrale, ferma a soli 2 corsi, a causa forse dell’aumento di Scienze della nutrizione umana (LM-61).

Il tema trasversale delle migrazioni e della globalizzazione sottende poi un incremento (significativo in percentuale anche se di poche unità) dei corsi offerti nelle classi L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace), L-42 (Storia) e in parte L-40 (Sociologia). Mentre sul versante più tecnico-scientifico il balzo maggiore in valore assoluto (+8 corsi, che in percentuale diventa però +5%) lo fa segnare la L-9 (Ingegneria industriale). E lo deve soprattutto a una forte crescita dell’Ingegneria biomedica.

I corsi magistrali

Del rinnovato appeal delle Scienze giuridiche, anche in versione magistrale, abbiamo detto. Un altro fenomeno trasversale interessante è l’avvio di nuovi corsi in classi finora trascurate: LM-1 (Antropologia culturale ed etnologia), LM-3 (Architettura del paesaggio), LM-5 (Archivistica e biblioteconomia), LM-43 (Metodologie informatiche per le discipline umanistiche), LM-64 (Scienze delle religioni), LM-66 (Sicurezza informatica), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-79 (Scienze geofisiche), LM-80 (Scienze geografiche), LM-90 (Studi europei), LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education), che avevano tutte meno di 10 corsi a livello nazionale: un fenomeno che mostra una volontà di diversificare l’offerta.

Grazie soprattutto ai corsi in Data science, che passano da 12 a 17, in forma si conferma anche la classe LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione). Restando in ambito scientifico sono due i fenomeni degni di nota: l’incremento della L-9 si riflette sul lato gestionale in un aumento (+4, pari al 13%) di corsi nella classe LM-31 (Ingegneria gestionale).