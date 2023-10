Food, lusso, auto e nautica: i settori dell’eccellenza italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Comparti produttivi protagonisti nella seconda giornata del Made in Italy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in collaborazione con SkyTG24. Food, moda, design, automotive e nautIca: i settori tradizionalmente identificati con il made in Italy pesano per il 46% sulle esportazioni complessive della nostra industria. Ne parleranno oggi esperti e protagonisti, cercando di delineare le oppurtunità e le strategie per lo sviluppo.

Dopo l’introduzione di Monica Peruzzi, Anchor, Reporter Sky TG24 e di Silvia Sciorilli Borrelli, Milan Correspondent Financial Times, Alberto Antonietti, Strategy Lead, EMEA, Accenture, parlerà di «Strategie per la valorizzazione del Brand Italia e del Sistema Paese».

«AgriFood, l’hi-tech per proteggere e sostenere un pilastro dell’economia italiana» sarà l’argomento del panel tematico relativo ad un pilastro del Made in Italy che vedrà la partecipazione di: Amelia Cuomo, ceo di Pasta Cuomo; Sara Faravelli, Corporate Communication Director Purina Southern Europe, Nestlé Purina; Riccardo Garosci, Presidente Aice e Vicepresidente Confcommercio-Imprese per l’Italia; Alessandra Oddi Baglioni, Presidente Confagricoltura Donna; Stefano Ortolano, Head of Crossover & Acquisition Finance illimity.

Moda e lusso sono due tra i settori che rendono il Made in Italy famoso nel mondo e sul tema «Fashion & Luxury, la nuova frontiera della sostenibilità: misurare i risultati» Giulia Crivelli, Giornalista Il Sole 24 Ore, sarà a colloquio con Andrea Ruzzi, Fashion & Luxury Lead Europe Accenture; Silvio Campara, ceo di Golden Goose; Alessia Crivelli, Direttore Generale Crivelli; Giuseppe Santoni, Presidente e ceo di Santoni; Claudia Sequi, Presidente Assopellettieri.

All’automotive e alla nautica, tradizionali settori del Made in Italy sono dedicati i panel «La filiera dell’Automotive alla sfida del 2035» e «La Nautica tra record dell’export e aspettative di crescita a due cifre». Il primo coinvolgerà Silvia Bodoardo, Full Professor Department of Applied Science and Technology (DISAT) Politecnico di Torino e Partner piano europeo Battery 2030+ e Roberto Vavassori, presidente Anfia.