Food Valley Bike

Percorrere gli 80 km della ciclovia che unisce Parma a Busseto, seguendo le piste ciclabili e i tracciati paralleli al fiume Po, è un'esperienza per tutti i sensi. Il motivo? Presto spiegato. Si viaggia nelle terre care a Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi, dal Po alla Via Emilia, e grazie all'app scaricabile gratuitamente dal sito www.foodvalleybike.com si possono visualizzare sul proprio smartphone indicazioni utili su tutti i siti di interesse gastronomico, ambientale e culturale toccati dal percorso, nonché le attività artigianali e le strutture ricettive. Fra le attrazioni da non perdere ci sono Coenzo con il suo museo etnografico della Casa delle Contadinerie, Mezzani per esplorare l'Oasi Naturale Parma Morta, Colorno per la famosa Reggia (denominata la Versailles dei Duchi di Parma), la Rocca dei Terzi con il suo torrione alto 27 metri e naturalmente Zibello per assaporare il prelibato Culatello.

