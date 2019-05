La San Marco presenta la “fuoriserie” placcata in oro 24k

Componenti elettroniche di ultima generazione, nuove tastiere retroilluminate e un display digitale per il monitoraggio dei parametri di funzionamento, ma soprattutto… una “carrozzeria” interamente placcata in oro 24k. È la nuova Top 80 Gold Preziosa, il nuovo gioiello lanciato da La San Marco che si propone come un oggetto domestico di lusso dal forte valore simbolico e che sembra stia già conquistando locali prestigiosi nel mondo.

Al momento la “Preziosa” macchina non è una limited edition, ma è disponibile solo su ordinazione e ad oggi ne esistono solo 15 esemplari in tutto il mondo. Il nuovo modello deluxe ha però già fatto il giro del globo, riscuotendo in pochi mesi un enorme successo in particolare tra i locali upscale in Europa, Middle East e Far East. Dopo aver attirato grandi attenzioni al Coffee Expo di Seoul, i primi modelli sono stati installati al Dubai Mall di Dubai e al Caffè degli Specchi di Trieste.

Una fuoriserie iconica

Top 80 Gold Preziosa è la prima macchina elettronica La San Marco interamente placcata in oro 24 carati. Omaggio a uno dei modelli iconici e più amati in tutto il mondo, la nuova fuoriserie rappresenta la versione potenziata e tecnologicamente evoluta della precedente New 80 Preziosa. Tra le novità il display digitale, attraverso il quale si possono controllare e programmare i parametri di macchina e macinadosatore, e le nuove tastiere ergonomiche e retroilluminate, connesse al display di controllo digitale. Il modello è proposto in versione automatica elettronica a due o tre gruppi, con erogazione del caffè a dosaggio elettronico.

A rendere unica la Top 80 Gold Preziosa è comunque la carrozzeria-gioiello placcata in oro e sovrastata dalla cupola con leone, a sua volta proposta in ottone placcato oro. Superfici martellate e finiture di pregio esaltano la grande abilità manifatturiera de La San Marco, in una sintesi perfetta tra eleganza classica e linee moderne. “Top 80 Gold Preziosa si rivolge a chiunque, in ogni angolo del mondo, intenda la macchina da caffè non solo come insieme di componenti tecniche progettate per una determinata funzione, ma anche come elemento di valore e di distinzione”, sottolinea Roberto Nocera, direttore generale La San Marco.





Da Dubai a Trieste

Il prezzo al pubblico della Top 80 Gold Preziosa varia dai 7.700 ai 9.900 euro in funzione del grado di automazione elettronica a bordo macchina e del numero di gruppi erogatori (2 o 3).

Trattandosi di un prodotto lavorato a mano, i tempi di produzione non sono immediati (dall'ordine alla consegna trascorrono circa 4 mesi) e c'è dunque una lista d'attesa. “Non è solo un prodotto di lusso, ma anche e soprattutto un prodotto lavorato a mano e quindi irriproducibile in serie – aggiunge Nocera - Ogni pezzo è unico. Design, superfici martellate, doratura e assemblaggio sono tutti elementi frutto di lavorazioni curate fin nei minimi dettagli per mano di artigiani esperti, per un risultato che è in sé celebrazione dell'Arte del caffè e della grande manifattura italiana”.



Uno dei primi ordini è arrivato dal Dubai Mall (il più grande centro commerciale al mondo per numero di negozi) che l'ha voluta a tutti i costi, tanto da decidere di posticipare di qualche giorno l'inaugurazione della caffetteria che oggi espone trionfalmente la macchia.



Manifattura e innovazione

Alta manifattura e innovazione continua sono da quasi cent'anni gli ingredienti del successo per La San Marco, storica azienda di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) che produce macchine da caffè, macinadosatori e attrezzature professionali per bar a ristoranti. Fondata a Udine nel 1920, l'azienda ha contribuito ad esportare nel mondo la tradizione dell'espresso italiano e oggi è presente in bar, ristoranti e hotel di oltre 120 Paesi.

