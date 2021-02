Foolfarm, la fabbrica delle start up chiama il corporate italiano Al debutto la start up studio, finanziata da Crif e altri 30 founder e specializzata sull’intelligenza artificiale - L’obiettivo è raggiungere una pipeline di 14 progetti entro la fine dell’anno di Matteo Meneghello

(vegefox.com - stock.adobe.com)

Accelerare la creazione di start up nel settore dell’intelligenza artificiale atraverso un approccio seriale, in grado di coinvolgere direttamente anche il mondo corporate. Foolfarm, ibrido tra uno start up studio e un corporate venture, si prepara al debutto dopo avere raggiunto un primo round di finanziamento per 2,1 milioni di euro, con l’obiettivo è arrivare, entro la fine dell’anno, a raccogliere almeno 10 milioni di euro.

Con l’aumento di capitale sono entrati in società una trentina ...