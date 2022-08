Football americano, Lewis Hamilton tra i nuovi proprietari dei Denver Broncos

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula Uno, farà parte del gruppo di investitori che rileverà i Denver Broncos, squadra di football americano della Nfl, la lega professionista Usa. La notizia è stata diffusa dal gruppo guidato da Rob Walton, figlio del fondatore della catena Walmart. L'accordo per l'acquisto del club, annunciato due mesi fa e che presto sarà finalizzato, è stato raggiunto per 4,65 miliardi di dollari.

Si tratta di una cifra record per lo sport nordamericano e non solo. È infatti il doppio del primato precedente per una franchigia Nfl (2,3 miliardi) e supera anche i 3,1 miliardi di dollari pagati per l'acquisizione del Chelsea da parte del consorzio guidato dall'americano Todd Boehly. Tra gli altri acquirenti dei Broncos ci sono anche Greg Penner, presidente di Walmart, e sua moglie Carrie Walton Penner, figlia di Rob Walton. «Hamilton è un campione che sa cosa serve per guidare un team vincente - ha commentato Walton in una nota -. Il suo spirito resiliente e il suo standard di eccellenza saranno un asset per il gruppo di proprietari e per i Broncos». Secondo Forbes, Hamilton ha un patrimonio netto di 65 milioni di dollari.