Ford alza le stime sull’utile operativo, ma boom perdite sull’elettrico a 4,5 miliardi

3' di lettura

Ford Motor sta richiamando circa 870.701 veicoli dei suoi pickup F-150 2021-2023, a causa del rischio di un’attivazione inaspettata del freno elettrico di stazionamento, ha mostrato venerdì il sito web della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Intanto l’Ovale Blu alza le stime sull’utile operativo dell’anno dopo i risultati del secondo trimestre ma frena sui piani per aumentare la produzione di veicoli elettrici, puntando il dito contro la guerra dei prezzi per i veicoli a batteria. La casa di Dearborn ha dichiarato che avrebbe bisogno di un altro anno per raggiungere l’obiettivo di raggiungere un tasso di produzione annuale di 600mila veicoli elettrici, che ora prevede di raggiungere nel 2024. Ford ha anche abbandonato i piani per produrre 2 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il fine del 2026.



Loading...

In compenso le perdite dovute ai veicoli elettrici potrebbero raggiungere i 4,5 miliardi di dollari quest’anno, rispetto a una stima precedente di 3 miliardi di dollari. È più del doppio dei 2,1 miliardi di dollari che l’azienda ha perso con i veicoli elettrici lo scorso anno.Le riduzioni di prezzo di Ford mirano a tenere il passo con il leader del mercato Tesla.

La scommessa da 50 miliardi di dollari dell’amministratore delegato Jim Farley sui veicoli elettrici si confronta con il rallentamento della domanda di modelli plug-in. Il ceo punta a ottenere un rendimento dell’8% sui modelli alimentati a batteria, prima di interessi e tasse, ma ha affermato che Ford potrebbe impiegare più tempo di quanto previsto. «La pressione sui prezzi è aumentata notevolmente soltanto negli ultimi 60 giorni», ha dichiarato Farley agli analisti. Con l’aumento delle scorte, dieci giorni fa Ford ha tagliato di 10mila dollari il prezzo del pickup F-150 Lightning elettrico, il che ha causato una svendita che ha spazzato via circa 3,6 miliardi di dollari di valore di mercato in un giorno.

Il cfo John Lawler non vede la crescita dei ricavi che si aspettava sui modelli a batteria. «Sono troppo costosi. C’è un problema di prezzo». Per fortuna non ci sono soltanto le auto elettriche. Per l’anno Ford ha alzato la sua previsione del risultato operativo prima di interessi e tasse a un intervallo compreso tra 11 e 12 miliardi di dollari su un volume di vendite e prezzi dei veicoli migliori del previsto, rispetto a una precedente proiezione di 9-11 miliardi.