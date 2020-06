Ford amplia la gamma Focus con la versione Mild Hybrid La compatta dell'Ovale Blu è disponibile anche in versione elettrificata con il Mild Hybrid da 48 Volt

1' di lettura

Sempre più scelta nella gamma elettrificata. L'ultima novità di casa Ford è l'introduzione di una versione elettrificata anche per Focus, questa equipaggiata con il propulsore EcoBoost Hybrid da 48 Volt abbinato alla tecnologia di disattivazione dei cilindri per una maggiore efficienza e un aumento delle prestazioni. La tecnologia Mild hybrid da 48 volt consente alla nuova Focus 1.0 EcoBoost Hybrid di erogare 155 cv di potenza (è disponibile anche una versione da 125 cv) con 115 g/km di emissioni di CO2 (Wltp) e un miglioramento del 17% nell'efficienza (5,1 l/100 km) rispetto al modello precedente con motore benzina 1.5 EcoBoost da 150 cv e cambio manuale a sei marce.

Oltre alla nuova propulsione elettrificata, Focus è stata ulteriormente migliorata e presenta un nuovo quadro strumenti a colori da 12.3 pollici, il modem di bordo integrato FordPass Connect di serie e l'innovativo Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale (sarà disponibile entro la fine dell'anno). La nuova Focus EcoBoost Hybrid è già ordinabile in tutta Europa in un'ampia gamma di allestimenti tra cui le sportive St-Line e St-Line x, Active ed Active x di ispirazione suv e l'esclusiva Active V.