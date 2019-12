Ford, arrivano in Italia i grandi camion che sfidano Iveco e Scania L’ovale blu entra nel mercato italiano tramite F-Trucks, una nuova azienda che punta a conquistare una quota di mercato del 6% di Federico Cociancich

(Shutterstock / hallojulie)

Ford esordisce nel mercato dei mezzi pesanti nel nostro Paese e lo fa scegliendo di affidarsi a F-Trucks, una nuovasocietà per azioni . con piani ambiziosi: nel giro di tre anni punta a conquistare una quota di mercato del 6%, grazie soprattutto al gigante F-Max, eletto International Truck of the Year 2019.

Iil Gruppo americano ha illustrato la propria strategia di espansione in Europa e nel nostro Paese. L'Italia è infatti di importanza strategica per Ford Trucks: nel 2018 il mercato italiano degli autocarri (mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate) ha fatto registrare una crescita del 5,1% in termini di immatricolazioni. Nel mirino ci sono i big: Iveco, Scania, Man e Volvo

La strategia di ampliamento sul mercato europeo parte dalla Turchia, passa da Spagna e Portogallo, dove è arrivata recentemente, con l'intenzione di raggiungere una copertura quasi completa del vecchio continente. Ford Otosan, oltre a produrre i veicoli per tutto il mercato europeo dal 1960, è, infatti, la filiale turca del costruttore americano che coordina l'espansione in Europa. Per l'Italia ha scelto di puntare su F-Trucks Italia, una S.p.A. costituita da azionisti italiani attivi nei diversi anelli della filiera del trasporto.

F-Trucks Italia è dunque una società per azioni il cui capitale è distribuito in quattro parti: le prime tre, tutte al 31 %, sono sottoscritte rispettivamente da Maurelli Group, Vfm Company e Storti Group; la quarta, pari al 7 %, è detenuta da Edoardo Gorlero. Tutte figure e nomi noti nel mondo del trasporto, che hanno unito forze e competenze per dare vita a questo ambizioso progetto.

Maurelli Group è azienda leader nel settore Truck. Core business dell'offerta Maurelli è la vendita di ricambi originali e aftermarket disponibili 24 ore su 24. L'offerta si arricchisce con i ricambi Gam Technic che il Gruppo vende in esclusiva e con ulteriori servizi tra i quali la formazione specialistica, l'assistenza post-vendita, la gestione professionale della manutenzione (che permette di ridurre al minimo i costi e i tempi di fermo del veicolo) e il servizio di assistenza stradale 24h.