Ford Bronco è pronto a sbancare in Europa

Ford metterà in vendita anche in Europa il Bronco una sorta di leggenda a stelle e striscie. A tre anni dal lancio negli Usa dove ha raccolto numeri importanti di vendite il suv più iconico del marchio americano è pronto a proporsi come alternativa agli analoghi modelli dei brand europei e anche a sfidare il suo alter ego da sempre e cioè la Jeep Wrangler. La data fissata è la fine del 2023 e non ci sono ancora indizi sui prezzi e sulle motorizzazioni previste per l'Europa visto che negli Stati Uniti le dinamiche del mercato sono decisamente diverse rispetto alle nostre.

L’offerta e i prezzi di lustino del Bronco negli Usa

Il Bronco è in vendita in sei allestimenti (Base, Big Ben, Black Diamond, Oter Banks, Badlands e Wildtrak) nelle varianti a benzina col 2.300 cc turbo 4 cilindri da 304 cv e 441 Nm e il 2.700 biturbo a 6 cilindri da 335 cv e 563 Nm che possono essere abbinate ad un cambio manuale a 7 marce o ad un automatico a 10 rapporti. I prezzi negli Stati Uniti partono da 30.800 dollari circa 28.000 euro, ma la necessita di pagare dazi e costi costi d'importazione potrebbero fare aumentare i prezzi del Bronco per i mercati europei fino ad arrivare alle soglie dei 70 mila euro.

Il design si ispira al Bronco originale del 1966

Forte di un design inconfondibile sia dentro che all'esterno, trae ispirazione dall'iconico Bronco originale del 1966, riprendendo l'aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, best-seller nel mercato statunitense, nonché l'anima ad alte prestazioni della Ford Mustang: l'insieme di questi elementi distintivi danno vita a un suvdallo stile unico e autentico, pronto ad affrontare ogni tipo di avventura. Anche grazie ad una tecnologia che lo rende in grado di affrontare al meglio qualsiasi tipo di terreno oltre connettersi al meglio ovunque.

Massima flessibilità di utilizzo anche su strada

Il Bronco, inoltre, è dotato di un hard top rimovibile completo di headliner fonoassorbente per garantire prestazioni più confortevoli su strada. L'hard top si separa in quattro pannelli con borse dedicate a bordo per i due pannelli anteriori, per la massima flessibilità. Tutte le porte possono essere rimosse completamente e singolarmente con un solo attrezzo e in soli otto minuti, garantendo la massima libertà di movimento e una visibilità maggiore in fuoristrada.

La trazione ottimale su tutti i possibili fondi stradali

Il suv Ford è disponibile a scelta con un ripartitore di coppia elettronico a due velocità che consente di cambiare marcia in movimento o uno elettromeccanico a 2 velocità con una modalità automatica per passare senza problemi dalle due alle quattro ruote motrici. Il differenziale dietro è bloccabile di serie, mentre sono disponibili anche il differenziale anteriore sempre bloccabile e il sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice anteriore che consentono di offrire la massima trazione anche nelle condizioni più difficili del fondo stradale.