Ford Bronco, le nuove versioni heritage

Alla Ford oltre alla nuova Mustang hanno lanciato al Salone di Detroit due nuove serie speciali Heritage Edition e Heritage Limited Edition per i due suv Bronco e Bronco Sport. Entrambi rendono omaggio all’originale Bronco del 1966 con i loro colori e gli spunti di design. Ciascuno è in edizione limitata a 1.966 unità. La gamma Bronco beneficia inoltre di un'offerta di colori aggiuntivi. Tutte le nuove tonalità esterne, alcune delle quali specifiche per il Briondo saranno, inoltre, abbinate al bianco per tetto e per la griglia mentre i cerchi in lega sono Heritage. Come è noto il suv compatto del brand americano arriverà anche in Europa per l’anno prossimo.

9/14 11/14 Menu