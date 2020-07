Ford Bronco tutt'altro che un'operazione nostalgia

Il ritorno della fuoristrada americana non è una operazione nostalgia, ma una strategia ben precisa per sfidare la concorrenza dando vita a un vero e proprio brand all'interno della stessa Ford. Le personalizzazioni ricoprono un ruolo fondamentale e per questo la Ford ha previsto sette allestimenti, undici colori, quattro pacchetti opzionali e oltre 200 accessori originali progettati per un utilizzo in off-road. Gli interni sono fatti per essere pratici oltre che resistenti, con supporti e maniglie pensate per le condizioni di guida più gravose. Appuntamento, dunque, col nuovo Bronco in vendita dall'anno prossimo.