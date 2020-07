Ford Bronco, tutte le informazioni sul nuovo fuoristrada Ford ha svelato il nuovo Bronco, disponibili nelle versioni Sport e dal 2201 anche a 2 e 4 Porte di Simonluca Pini

Ford ha svelato il nuovo Bronco, disponibili nelle versioni Sport e dal 2201 anche a 2 e 4 Porte

3' di lettura

Ford Bronco si presenta a 360 gradi, svelando le tre varianti di un modello che daranno vita ad un nuovo marchio. Partendo dal claim Bult Wild, le novità a stelle e strisce arriverà sul mercato americano entro la fine del 2020 nella versione Bronco Sport e nella primavera 2021 in abbinamento ai modelli 2 e 4 porte. Caratterizzati da un design che riporta la mente alla prima serie degli anni '60 del fuoristrada americano, ora in chiave moderna e con un lungo elenco di contenuti tecnologici, i modelli della famiglia Bronco partiranno negli Stati Uniti da circa 28.000 dollari per il Bronco Sport e da 30.000 dollari per la versione a due porte con la possibilità di prenotare un veicolo con un deposito di 100 dollari rimborsabile.



Ford Bronco Sport

Il Ford Bronco Sport sarà il primo ad arrivare sul mercato e sarà anche quello con la maggiore caratterizzazione da Suv. Realizzato sulla stessa piattaforma della Ford Kuga, è spinto dalle motorizzazioni tre cilindri Ecoboost 1.5 da 181 CV e quattro cilindri 2.0 Ecoboost da 245 CV abbinate esclusivamente alla trasmissione automatica a otto marce. Le doti in offroad sono garantite dalla trazione integrale con differenziale posteriore dotato di Torque Vectoring e Terrain Management System Con G.o.a.t Modes (citazione che rende omaggio al soprannome del primo Bronco) con sette modalità di guida. Oltre alle sospensioni indipendenti sui due assi, non manca il Trail Control in grado di mantenere automaticamente la velocità in fuoristrada.

«Ford Bronco, tutte le foto della nuova gamma di fuoristrada» Photogallery26 foto Visualizza

Ford Bronco 2 e 4 porte

I Ford Bronco a 2 e 4 Porte non fanno nulla per nascondere il loro animo offroad e hanno tutte le carte in regola per diventare i concorrenti perfetti della Jeep Wrangler. Abbinati al tradizionale telaio a longheroni, montano di serie pannelli amovibili per i fianchi posteriori, il tetto e sulla quatto porte il tetto è in tela, Oltre alle porte smontabili e riponibili in alloggiamenti dedicati, le versioni a 2 e 4 porte del nuovo Ford Bronco sono caratterizzate dalla massima personalizzazione come dimostrano i sette allestimenti ( base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands e First Edition) gli undici colori, i quattro pacchetti opzionali e gli oltre 200 accessori originali.

Ford Bronco 2020, interni

A bordo le parole d'ordine sono resistenza e praticità, con un abitacolo studiato per essere “vissuto” durante le situazioni più impegnative. A centro plancia spicca il grande schermo da 12 pollici da dove gestire il sistema d'infotainment Sync 4 ora compatibile con la nuova FordPass Performance App e con la navigazione dedicata all'offroad realizzata in collaborazione con eoTreks' AccuTerra, Trails Offroad e FunTreks.

Ford Bronco 2021, trazione integrale

Pensate per accontentare gli amanti del fuoristrada, le nuove Bronco a 2 e 4 porte possono essere dotate della trazione integrale standard o della versione con riduttore elettromeccanico e modalità Auto, 2H e 4H. Tra le opzioni spiccano i differenziali autobloccanti a controllo elettronico Spicer Performa-Trak per gli assali Dana 44 Advan Tek e il Terrain Management System Goat Model offre sette diverse modalità di guida: Normal, Eco, Sport, Slippery and Sand, Baja, Mud/Ruts e Rock Crawl. La dotazione comprende Trail Control per il controllo della velocità in fuoristrada, il Trail Turn Assist e il Trail One-Pedal Drive per la frenata. Caratterizzati da una altezza di terra di circa 30 cm, possono montare barre antirollio scollegabili e gli pneumatici sono di serie da 35 pollici. Passando alle motorizzazioni si può scegliere tra i propulsori quattro cilindri 2.3 Ecoboost da 270 CV e V6 2.7 Ecoboost da 310 CV, abbinati al nuovo cambio manuale sette marce (oppure al dieci marce automatico SelectShift.