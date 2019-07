Ford cancella la Ka+ nel piano di ristrutturazione europeo

Ford interromperà le vendite europee della citycar Ka+ come parte di un ampio piano di ristrutturazione messo a punto dalla casa automobilistica per migliorare la redditività nella regione. Le spedizioni verranno interrotte da settembre. La Ka+ è costruita in India ed è stata introdotta nel 2016 come soluzione a basso costo in Europa in sostituzione della più piccola Ka, ma i risultati di vendita hanno deluso le aspettative: circa 50.000 le unità consegnate nel Vecchio Continente nel 2018 e 22.400 a maggio 2019, in calo del 13% rispetto all'anno precedente. A gennaio Ford ha rivelato la strategia per migliorare la redditività in Europa, che prevede la riduzione di 12.000 posti di lavoro entro la fine del 2020. Il taglio dei costi comprende anche la chiusura di una fabbrica di motori a Bridgend, in Galles, e l'uscita dal mercato delle autovetture in Russia.

Ford sta ridefinendo la gamma europea per concentrarsi su linee di prodotto più redditizie come SUV e veicoli commerciali. Il primo passo sarà il lancio del SUV compatto Puma entro la fine dell'anno. La revisione della gamma dovrebbe prevedere anche l'eliminazione dei minivan compatti C-Max e Grand C-Max. L'azienda ha dichiarato inoltre che lancerà un SUV elettrico nel 2020 e un EV in Europa nel 2023 basato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen.