Ford costruirà a Colonia, una elettrica basata sulla piattaforma Volkswagen MEB Al via la produzione con tecnologia condivisa tra i due gruppi

(Joaquin Corbalan - stock.adobe.com)

Ford ha scelto la sua fabbrica di Colonia in Germania per costruire un'auto elettrica per il mercato di massa basata sull'architettura elettrica MEB del gruppo Volkswagen. Secondo quanto riportato questa mattina dai media locali ed in particolare dal quotidiano di Colonia Koelner Stadt-Anzeiger, la Casa tedesca investirà un miliardo di euro nella fabbrica per la produzione di veicoli elettrici. Lo stabilimento di Colonia attualmente costruisce la Fiesta.

Ford ed il Gruppo VW a gennaio 2019 avevano annunciato una cooperazione industriale su furgoni commerciali e pick-up di medie dimensioni che è stata successivamente estesa ai veicoli autonomi ed elettrici. L'auto elettrica Ford basata sulla piattaforma MEB sarebbe stata progettata e sviluppata presso il centro di sviluppo europeo di Merkenich vicino a Colonia. L'auto dovrebbe essere in vendita nel 2023. Ford ha dichiarato che prevede di vendere oltre 600.000 veicoli elettrici basati su MEB in Europa nei sei anni successivi al lancio. Le due Case stanno anche collaborando ad un furgone compatto Ford che sarà basato sul VW Caddy di nuova generazione e ad un pick-up VW che utilizzerà la piattaforma del Ford Ranger.

