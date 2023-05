Ford e Tesla insieme sulle ricariche veloci. Wall Street premia l’intesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le azioni di Ford sono aumentate di oltre il 7% dopo che la seconda casa automobilistica statunitense ha annunciato un accordo che consentirà ai suoi clienti di accedere a più di 12mila stazioni di ricarica della rivale Tesla, a partire dal 2024. Il ceo di Ford, Jim Farley, ha dichiarato alla Cnbc che i Supercharger di Tesla potrebbero diventare lo standard per la ricarica dei veicoli elettrici negli Stati Uniti. Nella prima fase servirà un adattatore fornito da Tesla. Ford doterà poi i suoi futuri veicoli elettrici di una presa di ricarica, ma a partire dal 2025. Le azioni Ford sono aumentate del 7,2% a 12,20 nel pomeriggio di venerdì, mentre le azioni Tesla sono aumentate del 5,4% a 194,68.



Il segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg, ha elogiato l’accordo Ford-Tesla, ma ha precisato che l’amministrazione Biden non detterà uno standard di ricarica per i veicoli elettrici. «Non intendiamo parlare di vincitori e vinti in base allo standard prevalente - ha aggiunto Buttigieg -. Tesla ha costruito una rete straordinaria e penso che per loro far parte di questo sforzo sia una notizia fantastica». Farley ha anche detto che General Motors e altre case automobilistiche dovranno porsi il problema di scegliere tra i Supercharger di Tesla e il sistema di ricarica combinato (Ccs), standard concorrente per la ricarica rapida. GM ha fatto sapere di «ritenere che le reti e gli standard di ricarica aperti siano il modo migliore per consentire l’adozione di veicoli elettrici in tutto il settore» e di avere collaborato con altre case automobilistiche per sviluppare uno standard aperto, il Ccs, «che riteniamo sia un soluzione davvero universale disponibile oggi per la ricarica rapida».

Secondo gli analisti di RBC Capital Markets l’accordo potrà determinate un incremento della penetrazione delle auto a batteria in Nord America e potrebbe anche avvantaggiare Tesla, sostenendone le vendite.

Dal 2012 Tesla ha sviluppato e implementato il proprio caricabatterie ad alta velocità, chiamato Supercharger, che può dare autonomia per centinaia di chilometri in soli 15 minuti. Gli oltre 17mila Supercharger attivi rappresentano circa il 60% del totale dei caricabatterie veloci statunitensi. Farley ha affermato che Ford può contare su circa 10mila punti di ricarica veloci e che l’accordo con Tesla raddoppierà l’offerta.