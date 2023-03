Ford e Tesla, il patto col diavolo (sempre i cinesi) per la corsa alle batterie

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Cina è il vero obiettivo della Casa Bianca nello scacchiere geopolitico mondiale. L’amministrazione Biden, per dire, ha avviato da qualche settimana una vera guerra sui chip, con lo stop all’export, per danneggiare l’industria tech di Pechino e mantenere il vantaggio competitivo. Intanto nel mondo reale succede altro. Ford ha firmato un accordo con PT Vale Indonesia e la cinese Zhejiang Huayou Cobalt per costruire un impianto di lavorazione del nichel, del valore di circa 4,5 miliardi di dollari. Tesla disegna piani per fabbricare batterie in Texas su licenza del colosso cinese CATL, che nel 2022 vantava quasi il 40% delle quote di mercato globali.

Nichel, per Ford obiettivo 120mila tonnellate all’anno

L’operazione dell’Ovale Blu dovrebbe portare a produrre 120mila tonnellate all’anno di precipitato misto di idrossido, materiale estratto dal minerale di nichel che verrebbe utilizzato nelle batterie per veicoli elettrici .



Loading...

L’Indonesia, che ha la più grande riserva di nichel al mondo, ha cercato di sviluppare industrie per la raffinazione, con l’ambizione di produrre batterie ed eventualmente anche veicoli elettrici.Vale e Huayou hanno iniziato la costruzione dell’impianto a novembre. La firma fa seguito a un memorandum di cooperazione non vincolante per l’impianto che le tre società avevano firmato lo scorso anno. L’obiettivo dichiarato è completare il progetto nel 2025. Il governo di Giakarta ha vietato dal 2020 l’esportazione di minerale di nichel non trasformato per garantire l’approvvigionamento agli investitori esistenti e potenziali.

La stessa Ford ha nuovamente aumentato, intanto, il prezzo del suo popolare pick-up elettrico F-150 Lightning, ultimo di una serie di aumenti volti a compensare i costi elevati. La variante base del pick-up elettrico ora parte da quasi 60mila dollari, quasi il 50% in più rispetto al prezzo di lancio, lo scorso anno.

L’aumento di Ford arriva dopo che la concorrente Tesla ha scatenato una vera e propria guerra dei prezzi, tagliando invece in modo molto aggressivo. Una settimana fa Ford aveva dichiarato che la sua business unit di veicoli elettrici si avvia a registrare perdite per 3 miliardi di dollari nel 2023, pur mantenendo come target un margine ante imposte dell’8% entro la fine del 2026.