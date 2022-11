Ford E-Tourneo Custom elettrico, 370 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ford Pro ha presentato il nuovo E-Tourneo Custom che rappresenta la nuova generazione di mezzi elettrici commerciali. E-Tourneo Custom combina una nuova piattaforma progettata per offrire la massima versatilità e comfort con una trasmissione elettrica da 160 kW e una batteria ad alta efficienza da 74 kWh in grado di garantire un'autonomia di guida fino a 370 km. E-Tourneo Custom, che rappresenta uno dei quattro nuovi modelli 100% elettrici che verranno lanciati da Ford Pro in Europa entro il 2024, si rivolge sia ai clienti privati sia alle aziende offrendo una combinazione di comfort e spazio altamente versatile in grado di ospitare fino a otto persone a bordo. Il nuovo modello introduce una serie completa di funzionalità premium, tra cui sedili posteriori configurabili a scorrimento su binari, porte laterali elettriche con apertura Hands-Free, sistema audio Bang Olufsen, Digital Key card d’accesso, tetto panoramico in vetro e un innovativo volante reclinabile. Il comfort a bordo è garantito dall'architettura ottimizzata del telaio, con sospensioni posteriori indipendenti per il benessere di tutti gli occupanti, grazie anche alla silenziosità del propulsore elettrico. Il propulsore elettrico offre anche la possibilità di guidare con la funzione One Pedal per un'efficienza ancora maggiore e un'esperienza di guida più rilassata e confortevole.

Ford E-Tourneo Custom, tempi di ricarica

L’on-board charger da 11 kW in corrente AC è in grado di ricaricare completamente la batteria in meno di otto ore, mentre una ricarica del 15-80% richiede circa 41 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida da 125 kW CC. Il posizionamento frontale della presa di ricarica consente anche rabbocchi di energia più veloci: nei test di laboratorio, con una stazione di ricarica rapida da 125 kW DC è stato possibile aggiungere circa 38 km di autonomia in cinque minuti. Nell'ambito della gamma Tourneo Custom più completa di sempre, i clienti possono scegliere anche una nuova versione ibrida plug-in per gli utilizzi che richiedono più flessibilità. Inoltre, il veicolo può essere scelto con l'ultima generazione di motori Diesel Ford EcoBlue, disponibili con un nuovo cambio automatico a otto velocità e, per la prima volta, con un sistema di trazione integrale intelligente. La nuova gamma Tourneo Custom è prodotta da Ford Otosan a Kocaeli, in Turchia, e sarà in consegna a partire dalla metà del 2023.