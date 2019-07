Ford e Vodafone testano le nuove tecnologie per i veicoli connessi

1' di lettura

In città come Londra e Francoforte si stima che un conducente medio trascorra ben 67 ore all'anno alla ricerca di un parcheggio. La cosiddetta

“crociera” è responsabile di circa il 30% del traffico urbano. Ma il problema

potrebbe non essere la mancanza di spazi: i dati delle autorità locali del Regno Unito mostrano che i tassi di occupazione dei parcheggi arrivano al 50%. Ford e Vodafone stanno testando una nuova tecnologia per i veicoli connessi che potrebbe rendere più facile trovare spazi di parcheggio nei centri urbani. Parking Space Guidance mostra ai conducenti il numero di spazi offerti dai parcheggi vicini e come raggiungerli. La tecnologia,

aggiornata in tempo reale sulla base dei dati relativi ai parcheggi, è stata sperimentata da Ford e Vodafone nell'ambito del programma KoMoD (Kooperative Mobilität im digi talen Testfeld Düsseldorf) in Germania, un progetto intersettoriale da 15 milioni di euro per testare nuove tecnologie di guida connesse e automatizzate.