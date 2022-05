Ford Ecosport incentivi auto 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per la Ford EcoSport, grazie ai 121 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione a benzina 1.0 Ecoboost St-Line. L'ultima generazione di EcoSport si presenta con un design deciso dai tratti marcati, tipico dei suv dell'Ovale Blu, con stilemi condivisi con l'intermedio Kuga e il full-size Edge. Il cofano è scolpito centralmente per offrire un aspetto del frontale più lineare, mentre l’intero design anteriore si distingue per il carattere vigoroso della griglia trapezoidale, che si raccorda fluidamente ai fari, disponibili con un sistema di illuminazione High Intensity Discharge e che incorporano le luci diurne a Led. Anche il design del posteriore della nuova generazione di EcoSport sono stati rivisti, così come gli interni, con linee più rifinite e l'utilizzo di materiali soft-touch. La consolle centrale è stata ridisegnata per un utilizzo intuitivo dei comandi, con un numero di pulsanti notevolmente ridotto. Le tecnologie disponibili a bordo della nuova generazione di EcoSport annoverano il Sync 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford, il controllo della velocità di crociera con limitatore regolabile e la telecamera posteriore. Nel dettaglio la Ford EcoSport 1.0 Ecoboost St-Line è lunga 410 cm, larga 177 cm, alta 165 cm con un bagagliaio da 334 a 1.238 litri. Nella versione 1.0 Ecoboost St-Line costa 23.600 euro incentivi esclusi con motore a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 73 kW/100 cavalli. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 52 litri. Le emissioni di CO2 sono di 121 g/km. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.280 kg.

